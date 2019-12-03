رد قوي من الرئيس الأمريكي على قيام باريس بفرض ضرائب على شركات رقمية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لزيادة الضرائب على بضائع فرنسية ردا على قيام باريس بفرض ضرائب على شركات رقمية.

وقال ترامب: "لن أسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية، لأنه إذا كان أحد سيستفيد من الشركات الأمريكية، فسنكون نحن، وليس فرنسا".

وقال إن "لديه دائمًا علاقة جيدة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأضاف :"ولكن أحيانًا أعتقد أنه يفعل أشياء تلحق الضرر ببلاده".

وقالت أنييس بانيه رانشر وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا رغم التهديدات الأميركية بفرض رسوم عقابية بقيمة 2.4 مليار دولار على المنتجات الفرنسية.

وأشارت رانشر، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء ومنها فرنسا والولايات المتحدة خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.