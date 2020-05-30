كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة بكورونا

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و441 إصابة.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا استقرت عند 269 حالة وفاة دون تغيير.