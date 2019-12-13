الحرس الثوري يعلن اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإعداد لموجة ثانية من الاحتجاجات
آخر تحديث GMT16:10:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

"الحرس الثوري" يعلن اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإعداد لموجة ثانية من الاحتجاجات

العرب اليوم -

العرب اليوم - "الحرس الثوري" يعلن اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإعداد لموجة ثانية من الاحتجاجات

الحرس الثوري الإيراني
طهران - العرب اليوم

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن استخباراته ألقت القبض، يوم الجمعة، على 4 أشخاص في مدينة أصفهان، بوصفهم "أعضاء منظمة كانوا يعدون لبدء موجة ثانية من الاحتجاجات".

وأكد الحرس الثوري أن الاعتقال تم أثناء عقد المجموعة اجتماعا في منزل في أصفهان، وعثر فيه على منشورات وأعلام تحمل شعار "الأسد والشمس"، بالإضافة إلى معدات كتابة اليافطات ومواد تستخدم لصناعة الزجاجات الحارقة، وفق ما نقل مراسل RT في إيران.

وكانت قوى الأمن الداخلي الإيرانية، أعلنت أمس الخميس، القبض على 10 أشخاص، وصفتهم بـ "عناصر شاركوا في أعمال الشغب في محافظة فارس، جنوب إيران الشهر الماضي".

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، رهام حبيبي، إن "السلطات تمكنت بإجراءاتها الاستخبارية من رصد أوكار 8 من العناصر الرئيسة المثيرة للشغب والفوضى في مدينة كازرون، واثنين آخرين في مدينة ممسني، في إطار عمليتين منفصلتين".

من الجدير ذكره، أنه منذ منتصف نوفمبر الماضي، اجتاحت إيران موجة احتجاجات غاضبة اندلعت عقب رفع السلطات أسعار البنزين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحرس الثوري يعلن اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإعداد لموجة ثانية من الاحتجاجات الحرس الثوري يعلن اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإعداد لموجة ثانية من الاحتجاجات



أخبار ذات صلة

GMT 16:10 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس
العرب اليوم - الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس

GMT 09:31 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

وسائل إعلام: إصابة 25 شخصا في انفجار بمدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا والشرطة تقول إن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن
العرب اليوم - وسائل إعلام: إصابة 25 شخصا في انفجار بمدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا والشرطة تقول إن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن

GMT 09:00 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية
العرب اليوم - ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية

GMT 07:54 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

بعد فوزه الساحق .. جونسون يؤكد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - بعد فوزه الساحق .. جونسون يؤكد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

GMT 06:32 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

كوربين يؤكد لن أقود حزب العمال في الانتخابات البريطانية المقبلة
العرب اليوم - كوربين يؤكد لن أقود حزب العمال في الانتخابات البريطانية المقبلة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين

كيت ميدلتون غارقة في الألماس وتلفت الانتباه بـ "خاتم "

لندن ـ ماريا طبراني

أقيم حفل الاستقبال الدبلوماسي في قصر باكنغهام الأربعاء، وكان باستضافة الملكة إليزابيث، أمير ويلز "تشارلز" وزوجته دوقة كورنوول "كاميليا"، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. وكانت كيت ميدلتون مِثالًا حيًّا على الأميرة الفاتنة التي نقرأ عنها في قصص الخيال، والتي ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين، وتتزيّن بأكثر المُجوهرات بريقًا ورقيًّا. بدايةً، أسدلت دوقة كامبريدج على جسدها الرّشيق فُستانًا مُخمليًّا كلاسيكيًّا بتوقيع علامتها المُفضّلة ألكساندر ماكوين، جاءَ خاليًا من التّفاصيل بأكمامٍ طويلة وياقة على شكل حرف V متمايلة، اتّصلت بأكتافٍ بارزة قليلًا، كما لامس طوله الأرض. واعتمدت كيت واحدة من تسريحاتها المعهودة التي عادةً ما تختارها لمُناسباتٍ رفيعة المُستوى كهذه، وهي الكعكة الخل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:46 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والنعومة
العرب اليوم - بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والنعومة

GMT 02:11 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أغرب الرحلات في عام 2019 منها "راكب يفتح باب الطوارئ"
العرب اليوم - أغرب الرحلات في عام 2019 منها "راكب يفتح باب الطوارئ"

GMT 03:17 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

"مشغولات القشّ" بتصاميم وأشكال مختلفة تناسب الاحتياجات العصرية
العرب اليوم - "مشغولات القشّ" بتصاميم وأشكال مختلفة تناسب الاحتياجات العصرية

GMT 10:00 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

الجيش الوطني الليبي يعلن عن بدء معركته الحاسمة في طرابلس
العرب اليوم - الجيش الوطني الليبي يعلن عن بدء معركته الحاسمة في طرابلس

GMT 02:29 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من "أسطورة الرّياض" عبد الرحمن الشهراني
العرب اليوم - وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من "أسطورة الرّياض" عبد الرحمن الشهراني

GMT 06:17 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

بيونسيه تطرح مجموعتها الجديدة بالتعاون مع "أديداس" رسميًا
العرب اليوم - بيونسيه تطرح مجموعتها الجديدة بالتعاون مع "أديداس" رسميًا

GMT 04:56 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

7 نصائح لقضاء إجازة ممتعة خلال أعياد الكريسماس
العرب اليوم - 7 نصائح لقضاء إجازة ممتعة خلال أعياد الكريسماس

GMT 05:22 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

اجعلي غرفة طفلك صديقة للبيئة باستخدام ديكورات من النباتات الخضراء
العرب اليوم - اجعلي غرفة طفلك صديقة للبيئة باستخدام ديكورات من النباتات الخضراء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:40 2019 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

فيديو جديد لـ لفنانة منى فاروق مع السبكى
العرب اليوم - فيديو جديد لـ لفنانة منى فاروق مع السبكى

GMT 14:23 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

أحمد حسن كوكا يروي أحداث شغب "كلاسيكو" اليونان
العرب اليوم - أحمد حسن كوكا يروي أحداث شغب "كلاسيكو" اليونان

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 06:10 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"
العرب اليوم - تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"

GMT 10:27 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس

أحمد حجازى يحقق 3 أرقام مميزة فى فوز وست بروميتش على رينجرز
العرب اليوم - أحمد حجازى يحقق 3 أرقام مميزة فى فوز وست بروميتش على رينجرز

GMT 13:41 2014 الإثنين ,10 شباط / فبراير

الينسون النجمي الياباني يحتوي على مواد شديدة السمية
العرب اليوم - الينسون النجمي الياباني يحتوي على مواد شديدة السمية

GMT 07:13 2018 السبت ,17 شباط / فبراير

مارغوت روبي بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء
العرب اليوم - مارغوت روبي بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء

GMT 13:55 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

اكتشاف أقدم صخور كوكب الأرض على سطح القمر
العرب اليوم - اكتشاف أقدم صخور كوكب الأرض على سطح القمر

GMT 03:40 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

"آبل" تُحقِّق في مزاعم إجبار طلاب على العمل في تصنيع ساعتها
العرب اليوم - "آبل" تُحقِّق في مزاعم إجبار طلاب على العمل في تصنيع ساعتها

GMT 13:46 2014 الإثنين ,13 تشرين الأول / أكتوبر

النعجة الدغمة تنقرض من ولاية النعامة الجزائرية
العرب اليوم - النعجة الدغمة تنقرض من ولاية النعامة الجزائرية

GMT 07:11 2016 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

"كيا بيكانتو" 2017 سيارة صغيرة بمعايير أمانٍ عالية
العرب اليوم - "كيا بيكانتو" 2017 سيارة صغيرة بمعايير أمانٍ عالية

GMT 11:23 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

تاريخ استخدام العملات المعدنية والورقية في المملكة العربية السعودية
العرب اليوم - تاريخ استخدام العملات المعدنية والورقية في المملكة العربية السعودية

GMT 03:26 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين زفاف تُناسب شكل جسم العروس وتُظهر جمالها
العرب اليوم - فساتين زفاف تُناسب شكل جسم العروس وتُظهر جمالها

GMT 20:27 2016 السبت ,27 شباط / فبراير

5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - 5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال

GMT 06:17 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

أبي حقًا
العرب اليوم - أبي حقًا

GMT 03:37 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نيكول سابا تستعد لتصوير "صورة سلفي" في أحد أحياء القاهرة
العرب اليوم - نيكول سابا تستعد لتصوير "صورة سلفي" في أحد أحياء القاهرة

GMT 17:49 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد الملح لإزالة الجلد الميت
العرب اليوم - فوائد الملح لإزالة الجلد الميت

GMT 19:42 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

للمرأة دور مهم في تطوير قطاع السياحة في الأردن
العرب اليوم - للمرأة دور مهم في تطوير قطاع السياحة في الأردن
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab