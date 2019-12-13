أعلن الحرس الثوري الإيراني أن استخباراته ألقت القبض، يوم الجمعة، على 4 أشخاص في مدينة أصفهان، بوصفهم "أعضاء منظمة كانوا يعدون لبدء موجة ثانية من الاحتجاجات".

وأكد الحرس الثوري أن الاعتقال تم أثناء عقد المجموعة اجتماعا في منزل في أصفهان، وعثر فيه على منشورات وأعلام تحمل شعار "الأسد والشمس"، بالإضافة إلى معدات كتابة اليافطات ومواد تستخدم لصناعة الزجاجات الحارقة، وفق ما نقل مراسل RT في إيران.

وكانت قوى الأمن الداخلي الإيرانية، أعلنت أمس الخميس، القبض على 10 أشخاص، وصفتهم بـ "عناصر شاركوا في أعمال الشغب في محافظة فارس، جنوب إيران الشهر الماضي".

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، رهام حبيبي، إن "السلطات تمكنت بإجراءاتها الاستخبارية من رصد أوكار 8 من العناصر الرئيسة المثيرة للشغب والفوضى في مدينة كازرون، واثنين آخرين في مدينة ممسني، في إطار عمليتين منفصلتين".

من الجدير ذكره، أنه منذ منتصف نوفمبر الماضي، اجتاحت إيران موجة احتجاجات غاضبة اندلعت عقب رفع السلطات أسعار البنزين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.