نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة
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نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة

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العرب اليوم - نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة

رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
غزة - العرب اليوم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو  على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة ،  رغم أنف الأحزاب التى تطالب بإجراء انتخابات مبكرة ، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأثنين بكتلة حزب الليكود الذى يتزعمه فى الكنيست.

 وأضاف "نتنياهو" :"لقد مررنا بأزمة عندما استقال وزير الدفاع الإسرائيلى السابق افيجدور ليبرمان ، حيث كانت هناك أصوات تنادى بانتخابات مبكرة ، لكن الائتلاف الحكومى تماسك مرة أخرى" ، مؤكدا  أن الحكومة ما زال امامها عام كامل تستطيع خلاله العمل،  وهو الموعد الرسمى لاجراء الانتخابات ، حيث ستجرى فى شهر نوفمبر من العام المقبل .

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نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة



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نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة نتنياهو يؤكد على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة



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