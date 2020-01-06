الفلبين تتأهب لاحتمال إجلاء مواطنيها من العراق وإيران

تتأهب الفلبين لاحتمال إجلاء الآلاف من مواطنيها من كل من العراق وإيران في أي وقت، خشية اندلاع نزاع مسلح في الشرق الأوسط، إثر تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران وأنصارها في المنطقة.فقد أمر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الجيش بالتأهب لنشر طائراته وسفنه "في أي وقت" لإجلاء آلاف العمال الفلبينيين من العراق وإيران، وسط التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران عقب الغارة الجوية الأميركية التي نفذت الأسبوع الماضي وقتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.جاء ذلك بعدما التقى دوتيرتي بوزير

دفاعه وكبار المسؤولين في الجيش والشرطة لمناقشة خطط الإجلاء، وفقا للأسوشيتد برس.وقال السناتور، والحليف المقرب من الرئيس الفلبيني، كريستوفر لورانس جو، الذي حضر الاجتماع: "الرئيس دوتيرتي أمر القوات المسلحة الفلبينية بالاستعداد لنشر أصول عسكرية لإعادة الفلبينيين من الشرق الأوسط، وخاصة إيران والعراق، في أي لحظة".وكان دوتيرتي عبر، الاثنين، عن مخاوفه من أن الفلبين قد تضطر إلى تنفيذ عمليات إجلاء ضخمة إذا اندلع العنف في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من العمال

الفلبينيين.وقال دوتيرتي في كلمة له: "أنا قلق. يبدو أن إيران عازمة على الرد، وهو ما أعتقد أنه سيأتي. إنها مسألة وقت.. الدعوة للثأر موجودة".وحث الرئيس الفلبيني الكونغرس في بلاده على عقد جلسة خاصة بشأن تأثير أزمة محتملة في الشرق الأوسط وتخصيص أموال طارئة.ونظرا للتوتر المتزايد في الشرق الأوسط، قد تتخذ دول آسيوية أخرى، يعمل أعداد كبيرة من مواطنيها في المنطقة، قرارات مماثلة.فقد قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في وقت سابق إنها ستعمل على ضمان أمن حوالي 1900 من مواطنيها في العراق، حيث يعمل معظمهم في مواقع بناء.غير أن دولا أخرى مثل الهند، قالت إنها لا تخطط لإجلاء مواطنيها من المنطقة، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رافيش كومار.