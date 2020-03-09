الحكومة المصرية تقرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين بسبب كورونا

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، "قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر".

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ستتولى تنفيذ هذا القرار.

وسجلت في الأراضي المصرية، حسب الإحصائية الأخيرة من وزارة الصحة، 55 إصابة جراء فيروس كورونا المستجد بينها حالة وفاة واحدة رصدت لدى مواطن ألماني.