أعلن محافظ البصرة أقصى جنوبي العراق، أسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة رجل مسن بفيروس "كورونا" بعد قدومه من إيران.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي "قررت خلية الأزمة في البصرة، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات باستثناء القطاع الصحي والأمني، ويؤسفنا تأكيد خبر وفاة أول مصاب بالكورونا في البصرة حيث دخل ليلة أمس الأحد إلى مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري سابقا) وتوفي بعد أقل من ساعة".

وأضاف "ظهرت نتيجة التحليل موجبة، علماً أنه قادم من إيران قبل 3 أيام بعد إجراءه عملية في القلب وعمره 74 عاما، ونؤكد ضرورة عدم ارتياد الأماكن المزدحمة وضرورة الامتناع عن التدخين"