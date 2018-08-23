مقتل جندي وإصابة ثلاثة إثرانفجار شمال غرب باكستان

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة انفجار وقع اليوم في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن الانفجار وقع أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط في المنطقة، ونجم عن لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

