الخارجية الأميركية تؤكد أن أي وفد أمريكي يزور العراق سيبحث الالتزامات الاستراتيجية وليس سحب قواتنا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن أي وفد من واشنطن سيزور العراق سيبحث هناك إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وليس سحب القوات الأميركية من البلاد.