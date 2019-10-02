احتراق سيارة في بغداد خلال التظاهرات ومقتل طفلة كانت داخلها

أفاد مراسلنا في العراق باحتراق سيارة في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد خلال التظاهرات المستمرة، ما اسفر عن مقتل طفلة كانت داخلها.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل اللاجتماعي عن أن اندلاع الحريق في السيارة التي كانت تقل الطفلة كان بسبب إطلاق النار من قبل قوات مكافحة الشغب ضد المتحجين المتجمعين في منطقة الزعفرانية.