اعتقلت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، إمام مسجد بيت حنينا وأحد أئمة مدينة القدس الشيخ رائد دعنا، من باب العامود واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق.