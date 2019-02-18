جيش الاحتلال الاسرائيلي ينصب حواجز عسكرية في الخليل

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عدة منازل في بلدتي دورا وبيت كاحل في محافظة الخليل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .