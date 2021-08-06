رجل يطعن 10 أشخاص في مترو أنفاق طوكيو التي تستضيف الألعاب الأولمبية

أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص بجروح بالغة، اليوم الجمعة، في قطار ركاب في العاصمة اليابانية طوكيو نتيجة عملية طعن.وبحسب وكالت الإعلام اليابانية، فقد أصيب الركاب نتيجة قيام رجل بعملية طعن الأمر الذي أدى لإصابة أحد الضحايا بجرح خطيرة جدا.وبحسب "PM Breaking"، وقع الهجوم على خط سكة حديد "أوداكيو" الكهربائي في وقت متأخر من يوم الجمعة في ضاحية سيتاجايا جنوبي غرب طوكيو.وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة أربعة أشخاص في الهجوم، وارتفع الرقم لاحقًا إلى عشرة ضحايا، وفقا لتقرير إدارة الإطفاء الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية.

بدورها، أفادت مصادر في الشرطة بأن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن عدة مرات من قبل المجرم. وتوقف القطار بين محطتين بسبب الحادث، حيث قفز المشتبه به وهرب سيرا على الأقدام، بعد أن قام شخص مجهول بسحب فرامل الطوارئ في القطار.وطارد رجال الأمن المشتبه به مباشرة بعد توقف القطار واحتجز بعد وقت قصير من تنفيذ عملية الطعن، ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة.