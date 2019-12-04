وافق على تمرير خطة البلطيق أمين حلف الناتو يعلن استسلام أردوغان لأوروبا

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي إن تركيا تراجعت عن معارضتها لخطة دفاع البلطيق، التي كان يساوم عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة الناتو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندريس فوج راسموسين، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن قمة الناتو الحالية“خطرة للغاية، مشيرًا إلى أن الثلاثي التركي الأمريكي الفرنسي سيقلبون الأمور رأسًا على عقب.

وحذر راسموسين من أن الخطر الذي يهدد القمة، هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يواصل اختبار صبر تحالف الدول الأعضاء.

وتابع يجب على الناتو إعادة تحديد أهدافه المشتركة، موضحا أن هناك مخاوف حول مستقبل الحلف، واكد أنه يجب أن تتصرف جميع الدول الأعضاء في الحلف بصداقة وتتعامل مع التهديدات التي تواجهها بشكل مشترك.

وقال الرئيس رجب أردوغان قبل توجهه أمس إلى لندن لحضور قمة الناتو،: “حال لم يعتبر حلفاؤنا في الناتو منظمة إرهابية نحاربها -في سوريا- سنواجه أي خطوات يمكن أن تتخذ هناك” في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وكشفت عنه وكالة رويترز سابقًا أن أردوغان قرر ابتزاز حلف الناتو ومقايضته فيما يخص مشروع الحلف الدفاعي في دول البلقان.