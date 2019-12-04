بعد مشادة مع ترودو ترامب يقاطع قمة الناتو ويغادر لندن غاضبا من سخرية زعماء الحلف

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد سماع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يسخر منه دون أن ينتبه إلى مكبر صوت مفتوح بالقرب منه.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الكندي وعدد من قادة دول الحلف كانوا يتبادلون عبارات تسخر من ترامب، على هامش قمة الحلف المنعقدة في قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن.



وأضافت الصحيفة أن ترامب وصف ترودو بأنه "منافق" ووجه إليه توبيخا شديدًا، قبل أن تتطور بينهما مشادة، غادر ترامب على إثرها قصر باكنجهام مقاطعًا القمة وعازمًا على مغادرة لندن.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، أن قمة الحلف في لندن اتخذت قرارا لمواصلة الحوار مع روسيا، وأن هناك توافقا على ضرورة إشراك الصين في اتفاقات الحد من انتشار الأسلحة.

وقال ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ختام قمة الحلف في لندن: "متماسكون بسياسة الردع والدفاع القويين، مع استمرار الانفتاح على الحوار الشامل مع روسيا. إننا نؤمن، أنا والناتو، بالحوار، وهناك الحادة إليه لكي تكون ثمة شفافية ولمنع حوادث خطيرة".

وشدد ستولتنبيرج على أن الناتو يحتاج إلى علاقات أفضل مع روسيا، إلا أنه أضاف: "اتخذنا قرارا لرفع جاهزية قواتنا لمواجهة التهديدات من اي جهة وفي أي وقت".

