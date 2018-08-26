السيد نصرالله في مهرجان ذكرى تحرير الجرود: احببنا ان يكون احياء عيد التحرير الثاني هذا العام في مدينة الشهداء الهرمل التي كان لها نصيب وافر من المخاطر والعدوان والقصف والسيارات المفخخة لكنها لم تبدل تبديلا