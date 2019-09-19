وفاة رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق والسيسي والمشير طنطاوي يتقدمان جنازته العسكرية

تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.

وحضر الجنازة وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى المشير طنطاوي.

وتوفي الفريق إبراهيم العرابي، مساء أمس الأربعاء، حيث تولى منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.