الصحة العالمية تؤكد الوضع فى العراق لم يصل إلى حد الانهيار

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق أدهم أسماعيل، اليوم الأحد، أن الوضع فى العراق بسبب فيروس كورونا لم يصل إلى حد الانهيار، وأشار اسماعيل - في تصريحات أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إلى أن "المنظمة ستتبنى حملة توعوية في كربلاء تنطلق بالتزامن مع الزيارة الاربعينية"، موضحا : "وصلنا الى ما يقارب 50% من قدرتنا الاستيعابية في المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس السبت، تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.