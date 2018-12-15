الهلال الاحمرالفلسطيني يؤكد أن طواقمنا تلقت بلاغ بوجود اطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على شاب قرب مدخل قرية برقة قرب رام الله

الهلال الاحمر الفلسطيني يؤكد أن طواقمنا تلقت بلاغ بوجود اطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على شاب قرب مدخل قرية برقة قرب رام الله

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