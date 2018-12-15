الهلال الاحمر الفلسطيني يعلن إصابة 300 مواطنًا فلسطينيًا عقب المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة

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