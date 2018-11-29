انفجار قنبلة وسط مدينة جلال آباد الأفغانية

أعلن حاكم ولاية ننغرهار اليوم الخميس، انفجار قنبلة لاصقة في سيارة في الناحية الأولى وسط مدينة جلال آباد الأفغانية، اليوم الخميس، مشيرا لعدم وجود ضحايا حتى الآن.

وأفاد المكتب الإعلامي لحاكم ولاية ننغرهار في بيان، "بانفجار قنبلة لاصقة في سيارة في الناحية الأولى وسط مدينة جلال آباد الأفغانية"، مضيفا "الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية، ولحسن الحظ لا يوجد ضحايا".

نقلًا عن سبوتنيك