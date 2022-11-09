أوصى حزب الليكود يوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

كما أوصى "الليكود" أيضا ببدء المشاورات مع الكتل البرلمانية.