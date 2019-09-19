ترامب تعليقا على فشل نتنياهو في الفوز بالانتخابات: علاقاتنا مع إسرائيل وليست مع نتنياهو

نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن حليفه السياسي القديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي فشل حزبه "الليكود" في الفوز بانتخابات الكنيست، حسب نتائجها الأولية.

واتخذ ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في طريقه إلى كاليفورنيا أمس الأربعاء، موقفا متحفظا إزاء نتنياهو الذي عول على علاقاته الشخصية مع سيد البيت الأبيض في حملته الانتخابية الأخيرة، وامتنع عن إبداء أي دعم أو ترحيب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته.