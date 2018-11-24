اغتيال رئيس مجلس علماء كابول بالرصاص في العاصمة الأفغانية

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت أن مجموعة من المسلحين المجهولين اغتالوا رئيس مجلس علماء كابول "مولوي عبدالبصير حقاني" في إحدى المناطق الواقعة بالعاصمة كابول.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن شهود عيان قولهم إنه تم العثور على جثة حقاني في أحد الطرق مصابا بطلق ناري في الرأس.

من جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي لشرطة كابول "بصير مجاهد" إن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم في ارتكاب هذا الهجوم.