السعودية تعلن عن مشروعًا لاستقبال 5 ملايين حاج مستقبلًا

كشف أمير مكة رئيس لجنة الحج العليا الأمير خالد الفيصل، عن وجود مشروع مبدئي جاري بحثهُ لتطوير المشاعر في مكة المكرمة، لاستقبال مزيد من الزوار مستقبلاً في موسم الحج بحيث يصل العدد إلى 5 ملايين حاج.

وصرح الأمير الذي أدى بنفسه مناسك الحج هذا العام، عن وجود “دراسة أولية لتطوير المشاعر المقدسة وتهيئتها لاستقبال 5 ملايين حاج”.

وأكد الأمير نجاح موسم الحج، بمشاركة أكثر من 250 ألف شخص في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

وأضاف أن لجنة الحج تبدأ بالتحضير للعام القادم بعد أسبوع من الموسم الحالي.

ويختتم الحجاج خلال اليوميين القادمين مناسك الحج هذا العام، بعد موسم “لم يشهد أية حوادث على الإطلاق”، وفق تأكيدات وزارة الحج والعمرة.