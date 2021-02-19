مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد أن واشنطن قالت إنها ستقبل الدعوة الأوروبية لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي
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مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد أن واشنطن قالت إنها ستقبل الدعوة الأوروبية لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي

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العرب اليوم - مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد أن واشنطن قالت إنها ستقبل الدعوة الأوروبية لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي
واشنطن - العرب اليوم

مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد أن واشنطن قالت إنها ستقبل الدعوة الأوروبية لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي

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مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد أن واشنطن قالت إنها ستقبل الدعوة الأوروبية لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد أن واشنطن قالت إنها ستقبل الدعوة الأوروبية لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي



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