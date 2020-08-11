سعد الحريري يكشف حقيقة توليه الحكومة اللبنانية بعد استقالة دياب

كشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، حقيقة عودة الأخير لتولي الحكومة بعد استقالة حسان دياب وقال مستشار الحريري، حسين الوجه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " يؤكد الرئيس سعد الحريري أنه غير معني بالتحليلات والأخبار التي يتداولها الإعلام بشأن عودته إلى رئاسة الحكومة" وأوضح أن جهده وجهد كتلة المستقبل والتيار ينصب الآن على وسائل رفع الكارثة عن بيروت وأهلها.