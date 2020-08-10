الحريري استقبل تيمور جنبلاط على رأس وفد

استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفداً من "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط في حضور الوزير السابق غطاس خوري يأتي ذلك في إطار جولة كان بدأها "الحزب التقدمي الاشتراكي" من معراب في إطار تنسيق المواقف في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وعلى وقع الاستقالات النيابية التي أعلنت خلال الأيام الماضية.