متظاهرون عراقيون يجبرون مسؤولا في الصحة على الاستقالة بعد اقتحام مكتبه

أجبر محتجون عراقيون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مدير عام صحة المحافظة على الاستقالة من منصبه بعد أن أقدموا على اقتحام مكتبه.

وظهر مدير الصحة عبد الحسين الجابري في مقطع فيديوي وهو جالس على مكتبه وحول مجموعة المتظاهرين الذين طالبوه بكتابة استقالته التي كتبها فوراً.

وذكرت دائرة الصحة ذي قار في بيان صحفي أن "منتسبيها دانوا الاعتداء الصارخ على مدير عام الدائرة ومدراء الاقسام من قبل مجموعة تدعي انها تمثل المتظاهرين في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن "هذه المجموعة قامت بتحطيم بعض الممتلكات العامة وتهديد المدير العام لتقديم استقالته وإلا فإنها ستقوم بحرق الدائرة فضلا عن تجاوزهم بالألفاظ النابية على شخص المدير العام والموظفين".

وتابع أن "الموظفين قرروا التوقف والإضراب عن الدوام حتى تقوم الاجهزة الامنية بمحاسبة هؤلاء وتوفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يشهد لهم القاصي والداني بتفانيهم وإخلاصهم في العمل طيلة فترة التظاهرات وجائحة كورونا".