مصادر طبية عراقية تؤكد سقوط قتيل وعشرات المصابين عقب الهجوم على ساحة اعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار
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مصادر طبية عراقية تؤكد سقوط قتيل وعشرات المصابين عقب الهجوم على ساحة اعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار

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العرب اليوم - مصادر طبية عراقية تؤكد سقوط قتيل وعشرات المصابين عقب الهجوم على ساحة اعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار

تظاهرات العراق
بغداد - العرب اليوم

مصادر طبية عراقية تؤكد سقوط قتيل وعشرات المصابين عقب الهجوم على ساحة اعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار

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مصادر طبية عراقية تؤكد سقوط قتيل وعشرات المصابين عقب الهجوم على ساحة اعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار مصادر طبية عراقية تؤكد سقوط قتيل وعشرات المصابين عقب الهجوم على ساحة اعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار



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