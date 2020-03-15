التصويت في الانتخابات البلدية الفرنسية يسجل تراجعا لافتا على خلفية انتشار كورونا

سجلت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية، اليوم الأحد، 18.38 بالمئة حتى الساعة 12 ظهرا وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالتوقيت ذاته في الانتخابات الماضية، متأثرة ببلوغ فيروس كورونا المستحدث مستوى "جائحة" ووفاة 91 شخصا وإصابة نحو 4500 آخرين في جميع أنحاء فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان رسمي، "نسبة المشاركة على المستوى الوطني حتى الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي الحادية عشرة بتوقيت غرينتش) بلغت 18.38 بالمئة، مما يعني انخفاضا حادا مقارنة بالانتخابات الماضية. فقد بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى عام 2014 خلال الوقت ذاته 23.16 بالمئة، و23 بالمئة في 2008".

وتجري الانتخابات البلدية في فرنسا كل ستة أعوام حيث تكون نسبة المشاركة عادة مرتفعة مقارنة مع الانتخابات النيابية أو الرئاسية نظراً للرابط المباشر وأحيانا العلاقة الشخصية التي تجمع بين رؤساء البلدية المنتخبين والمواطنين.

وأدلى الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، اليوم الأحد، بصوتهما في بلدة "لو توكي" شمال البلاد.

وأكد ماكرون، للصحافيين عقب التصويت، حرصه على صحة الفرنسيين، داعيا الشعب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستماع لإرشادات الحكومة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.