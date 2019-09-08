نادي الأسير الفلسطيني يؤكد نبأ وفاة الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، وفاة الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية.

واعتقل السايح (46 عاماà منذ 4 سنوات وهو متهم بـ"عملية اتيمار" التي حصلت عام 2015.

وقتل في "عملية اتيمار" مستوطنين إسرائيليين اثنين بإطلاق نار بالقرب من مستوطنة "إيتمار" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم 1 أكتوبر 2015.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية حينها، إن إطلاق النار استهدف مستوطنا وزوجته كانا في سيارتهما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة أسفرت عن وفاتهما لاحقا، فيما لم يصب أطفالهما الأربعة الذين كانوا في السيارة وقت الهجوم.