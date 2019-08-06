قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين شمال نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من قرية عصيرة الشمالية شمال نابلس.

وقالت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ضرار أحمد حمادنة وولده عمرو، إضافة إلى أبيّ حسن سعيد حمادنة، والأسير المحرر مناضل محمد سعادة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها في القرية.