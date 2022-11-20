نقل 20 ألف مدنى في خيرسون بسبب تقدم القوات الأوكرانية

أعلنت السلطات بإقليم خيرسون أنه تم نقل أكثر من 20 ألف مدني في الإقليم الواقع بجنوبى أوكرانيا وذلك إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو في ضوء تقدم القوات الأوكرانية . وقال نائب رئيس الإدارة في المنطقة كيريل ستريموسوف في مقابلة إذاعية اليوم الأحد " أوصينا كل من سمعنا اليوم أن ينتهز الفرصة وينتقل إلى المنطقة الواقعة على الضفة الغربية للنهر في إقليم خيرسون" . وأكد في الوقت نفسه أن الوضع في الإقليم مستقر ويجري حاليا تعزيز الخطوط الدفاعية . يذكر أن إقليم خيرسون يقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو .