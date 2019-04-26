رئيس سريلانكا يدعو المواطنين لتفادي كراهية المسلمين

حذر رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا مواطني بلاده من كراهية المسلمين، على خلفية سلسلة التفجيرات الدامية التي أودت مؤخرا بحياة أكثر من 250 شخصا وتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحث مايثريبالا مواطنيه في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة في العاصمة كولومبو، على ألا يروا في أبناء الأقلية المسلمة إرهابيين، مضيفا أن سلطات البلاد قادرة على السيطرة التامة على أنشطة "داعش".

في غضون ذلك، يقيم عدد من مساجد سريلانكا صلاة الجمعة، رغم دعوة الحكومة لأبناء الأقلية المسلمة إلى أداء الصلاة في بيوتهم اليوم في ظل الإجراءات الأمنية مشددة المفروضة في البلاد، فيما انتشرت قوات الأمن أمام المساجد لضرورات أمنية.

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