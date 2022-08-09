اندلاع مواجهات في مدينة الخليل وإضراب وإحراق إطارات في محافظات الضفة الغربية

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، مع إعلان حركة "فتح" الاضراب في محافظات الضفة "حدادا على اغتيال 3 شهداء من نابلس".