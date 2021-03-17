التحالف يعلن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية
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التحالف يعلن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية

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العرب اليوم - التحالف يعلن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية

التحالف العربي
الرياض _ العرب اليوم

التحالف يعلن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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التحالف يعلن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية التحالف يعلن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية



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