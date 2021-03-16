التحالف العربي يعلن تسهيل عملية نقل 160 مهاجراً إفريقياً جواً من اليمن

أعلن التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، تسهيل عملية نقل 160 مهاجر إفريقي جواً من اليمن، مشيراً إلى أن هذه العملية "تمت برعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية".وأشار التحالف إلى أن جماعة الحوثي "ارتكبت انتهاكاً جسيماً وبشعاً، بحق المهاجرين في صنعاء"، في إشارة إلى مصرع العشرات منهم، في حريق بمركز مهاجرين.وأكد التحالف أن "تسهيل عملية نقل المهاجرين، يدخل ضمن الجهود الإنسانية للتحالف".