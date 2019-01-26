أبرز حزب إسلامي جزائري يُعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

قررت "حركة مجتمع السلم" أبرز حزب إسلامي في الجزائر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ابريل 2019، بحسب ما أعلن مسؤول الاتصال بالحزب يوم السبت 26 يناير 2019.

وأوضح عبد الله بوعاجي "قرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقديم عبد الرزاق مقري مرشحا للحزب فيها". وحركة مجتمع السلم التي تقدم نفسها باعتبارها اسلامية "معتدلة"، كان دعم بقوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل الائتلاف الحكومي الذي كان شكله، قبل الابتعاد عنه منذ 2012.

وتنتهي ولاية بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 نيسان/ابريل 2019. وما انفك أنصاره يدعونه منذ عدة أشهر للترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف حتى الآن عن قراره. وأمامه حتى منتصف ليل 3 آذار/مارس لتقديم ترشحه. وكان بوتفليقة قدم ترشحه في الانتخابات السابقة في 2014، في آخر أيام المهلة القانونية للترشح.

قد يهمك أيضاً :

"حركة مجتمع السلم" تقرر التصويت ضد مخطط الحكومة الجزائرية

أحزاب سياسية جزائرية تصف موقف الحكومة إزاء الروهينغا بـ"الضعيف"