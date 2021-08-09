الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية "فرض عقوبات على "حزب الله اللبناني" وعصائب أهل الحق العراقية وكتائب "حزب الله" العراقي وكيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية".وأشارت الوزارة إلى أن "الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل بإيران وسوريا وكوريا الشمالية".وبحسب "العربية"، فإن العقوبات تطال مؤسستين سوريتين هما وائل عيسى وأيمن الصباغ.