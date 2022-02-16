نصرالله يعلن لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا بتصنيع المسيّرات

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، أنه أصبح لدى الحزب "القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ كمت بدأنا منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات".