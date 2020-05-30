البيرو تقترب من عتبة 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

اقتربت البيرو من عتبة 150 ألف حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل 6505 إصابات إضافية في 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية يومية منذ بداية الوباء.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية في أحدث تقرير بأن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 148 ألفا و285 إصابة منذ ظهور الوباء في 6 مارس الماضي.

وتوفي بالوباء خلال الساعات ال 24 الماضية 131 شخصا ما رفع مجموع الوفيات إلى 4230 حالة، في حين وصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 62 ألفا و791 بعد إحصاء 3349 حالة تعاف جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن 8433 مصابا بالفيروس يرقدون بالمستشفيات من ضمنهم 940 شخصا بوحدات العناية المركزة.