تسجيل 195 وفاة جديدة و 6154 إصابة إضافية بفيروس كورونا في البيرو

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم الأربعاء، بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3983 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 135905 أشخاص، وذلك بعد رصد 6154 حالة إصابة إضافية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 56169 شخصا.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الصحي إلى غاية 30 يونيو القادم.