أوكرانيا تقصف مدرسة أخرى في منطقة بتروفسكي في دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم، إن الجيش الأوكراني قصف مدرسة أخرى في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك. وذكر البيان، أن القوات الأوكرانية كانت قد قصفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء المدرسة رقم 84 في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك.