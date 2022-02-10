الرئيس التونسي يؤكد المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر
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الرئيس التونسي يؤكد المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر

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العرب اليوم - الرئيس التونسي يؤكد المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر

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تونس - العرب اليوم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس إن المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.

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الرئيس التونسي يؤكد المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر الرئيس التونسي يؤكد المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر



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