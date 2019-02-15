إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي
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إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي

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العرب اليوم - إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
غزة - العرب اليوم

إصابة عدد من الغزّيّين بجراح خطيرة وخطيرة جداً بعد إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء محاولتهم وضع علم فلسطين على الحدود شرق قطاع غزة.

 

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إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي



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إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من الفلسطينين بجراح خطيرة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي



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