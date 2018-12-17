إسرائيل تعتقل 330 فلسطينيًا وتعرض غالبيتهم لإيذاء بدني ونفسي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال أقل من أسبوع 183 فلسطينيا من بين 330 جرى اعتقالهم منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقد تعرض غالبيتهم لإيذاء بدني ونفسي.

نقلًا عن سبوتنيك

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