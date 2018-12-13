الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية إطلاق النار اليوم بالقرب من مستوطنة "جفعات يوسف" هي تقليد لعملية اطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا، وبنفس الطريقة