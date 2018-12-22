السعودية تعلن وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

توفي مساء يومه السبت الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر 88 عامًا

وأعلن خبر الوفاة نجله الأمير عبد العزيز بن طلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال: “انتقل إلى رحمة الله الأمير طلال بن عبد العزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته اليوم السبت”.

نقلًا عن سبوتنيك