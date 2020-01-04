حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها
آخر تحديث GMT15:43:52
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها

العرب اليوم -

العرب اليوم - حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها

مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

 أعرب حاخام يهودي عن مواساته للقيادة الإيرانية في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقدم تعازيه وتعازي حركته للشعب الإيراني. وكتب المتحدث باسم تجمع المعاداة للصهيونية ديفيد آشر في تعازيه للمرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني والشعب الإيراني: "نحن ندين هذا الهجوم. نحن مع شعب إيران".

وأضاف: "كيهود توراتيين حقيقيين، نعبّر عن بالغ أسفنا لمقتل قاسم سليماني. نقدم تعازينا لشعب إيران، وندين هذا الهجوم... نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني". وهذا التجمع يعتبر من أنصار مقاطعة إسرائيل، وداعمي حقوق الشعب الفلسطيني.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها



أخبار ذات صلة

GMT 15:43 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

"إيران" ضرب تل أبيب و35 موقعًا أميركيًا ضمن أهدافنا
العرب اليوم - "إيران" ضرب تل أبيب و35 موقعًا أميركيًا ضمن أهدافنا

GMT 15:15 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

التدريبات البحرية المصرية شهدت مشاركة القوات الجوية وغواصات وقطع بحرية أخرى
العرب اليوم - التدريبات البحرية المصرية شهدت مشاركة القوات الجوية وغواصات وقطع بحرية أخرى

GMT 15:12 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

القوات البحرية المصرية تنفذ مناورات وتدريبات شملت عمليات برمائية كاملة في البحر المتوسط
العرب اليوم - القوات البحرية المصرية تنفذ مناورات وتدريبات شملت عمليات برمائية كاملة في البحر المتوسط

GMT 15:09 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف يؤكد لدينا بدائل لتدريب قواتنا المسلحة
العرب اليوم - الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف يؤكد لدينا بدائل لتدريب قواتنا المسلحة

GMT 14:58 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته
العرب اليوم - الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز البالغ من العمر 44 عامًا

جنيفر لوبيز تخطف الأنظار في مهرجان "بي إس فيلم"

واشنطن - العرب اليوم

بدأت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العام الجديد بمزيد من التألق اعتاد عليه جمهورها فى كل ظهور لها، فاستطاعت خطف الأنظار بإطلالة وردية فى افتتاح مهرجان Palm Springs film، من توقيع المصمم العالمى ريتشارد كوين، حيث ظهرت بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز البالغ من العمر 44 عامًا، ومن المقرر تكريمها بجائزة Spotlight لأدائها المشهود فى Hustlers. وجاءت إطلالة لوبيز البالغة من العمر 50 عاما عبارة عن فستان "كب" مصنوع من الفستان قصير من الأمام وذو ذيل طويل من الخلف منقوش بورود من اللون البينك والأخضر، ونسقت معه حذاء من اللون البينك وكذلك حقيبة صغيرة بنفس اللون أيضًا مما أضفى على إطلالتها البهجة. أما تسريحة الشعر فاعتمدت "جين " على الكعكة الضخمة وزينت إطلالتها بأقراط الزمرد التى جاءت على شكل وردة أيضا. وأكملت جينيفر مظهرها بالماكياج الدرامى الذى ش...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:26 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

18 فستان فرح لن يُنسوا في تاريخ الموضة من بينهن الخاص بالملكة فيكتوريا
العرب اليوم - 18 فستان فرح لن يُنسوا في تاريخ الموضة من بينهن الخاص بالملكة فيكتوريا

GMT 02:15 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

الكشف عن أفضل الوجهات السياحية لشهر شباط 2020
العرب اليوم - الكشف عن أفضل الوجهات السياحية لشهر شباط 2020

GMT 01:55 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

ديكورات أنثوية بخطوات سهلة التطبيق تنتمي إلى الطراز المعاصر
العرب اليوم - ديكورات أنثوية بخطوات سهلة التطبيق تنتمي إلى الطراز المعاصر

GMT 02:58 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

براين هوك يؤكّد أن قائد فيلق القدس "كان يخطط لهجوم إيراني وشيك"
العرب اليوم - براين هوك يؤكّد أن قائد فيلق القدس "كان يخطط لهجوم إيراني وشيك"

GMT 02:48 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

شقيقة الراحلة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة قبل وفاتها
العرب اليوم - شقيقة الراحلة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة قبل وفاتها

GMT 03:01 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

الأميرة ماري بالفستان ذاته للمرة الرابعة في حفل رأس السنة في الدنمارك
العرب اليوم - الأميرة ماري بالفستان ذاته للمرة الرابعة في حفل رأس السنة في الدنمارك

GMT 05:12 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

قائمة نشاطات سياحية رائعة في غراتس في النمسا
العرب اليوم - قائمة نشاطات سياحية رائعة في غراتس في النمسا

GMT 02:18 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف
العرب اليوم - ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:34 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

الموت يخطف نجوى قاسم أشهر مذيعات "العربية" و"الحدث" ورحيلها يهزّ الوسط الإعلامي
العرب اليوم - الموت يخطف نجوى قاسم أشهر مذيعات "العربية" و"الحدث" ورحيلها يهزّ الوسط الإعلامي

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 11:45 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

الإعلامية نجوى قاسم في ذمة الله عن عمر ناهز الـ52 عامًا
العرب اليوم - الإعلامية نجوى قاسم في ذمة الله عن عمر ناهز الـ52 عامًا

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 23:16 2019 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

آبل وأمازون وغوغل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية
العرب اليوم - آبل وأمازون وغوغل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية

GMT 05:55 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

الفنانة الشابة منة عرفة تثير الجدل على إنستجرام بدون مكياج
العرب اليوم - الفنانة الشابة منة عرفة تثير الجدل على إنستجرام بدون مكياج

GMT 18:38 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

توقعات ميشال حايك لأحداث عام 2019 في لبنان والوطن العربي
العرب اليوم - توقعات ميشال حايك لأحداث عام 2019 في لبنان والوطن العربي

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 06:19 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة
العرب اليوم - خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة

GMT 00:48 2016 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

"كورشوفيل" أبرز منتج للتزلَج على مستوى العالم
العرب اليوم - "كورشوفيل" أبرز منتج للتزلَج على مستوى العالم

GMT 19:35 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

النجمة العالمية بيبي ريكسا تُهاجم مصممي الأزياء
العرب اليوم - النجمة العالمية بيبي ريكسا تُهاجم مصممي الأزياء

GMT 05:46 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية
العرب اليوم - خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية

GMT 00:58 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

6 فنادق كهف هي الأكثر غرابة على مستوى العالم
العرب اليوم - 6 فنادق كهف هي الأكثر غرابة على مستوى العالم

GMT 22:46 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

اكتشفي سبب ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الاطفال
العرب اليوم - اكتشفي سبب ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الاطفال
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab