حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها

أعرب حاخام يهودي عن مواساته للقيادة الإيرانية في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقدم تعازيه وتعازي حركته للشعب الإيراني. وكتب المتحدث باسم تجمع المعاداة للصهيونية ديفيد آشر في تعازيه للمرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني والشعب الإيراني: "نحن ندين هذا الهجوم. نحن مع شعب إيران".

وأضاف: "كيهود توراتيين حقيقيين، نعبّر عن بالغ أسفنا لمقتل قاسم سليماني. نقدم تعازينا لشعب إيران، وندين هذا الهجوم... نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني". وهذا التجمع يعتبر من أنصار مقاطعة إسرائيل، وداعمي حقوق الشعب الفلسطيني.